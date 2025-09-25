Каспийский круиз: лайнеры свяжут Актау с пятью странами

Қазақ тіліне аудару

В Актау планируют построить морской вокзал и запустить круизные лайнеры по Каспийскому морю, которые свяжут областной центр с пятью соседними государствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото автора

Как сообщил руководитель управления туризма Мангистауской области Ерсин Ибрашев на международном туристическом форуме 25 сентября 2025 года, в этом году был принят комплексный план развития туристического потенциала региона до 2029 года. В его рамках предусмотрено создание ряда инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Со стороны России, Азербайджана и Ирана есть интерес к запуску круизных лайнеров. Сейчас определяется локация для строительства морского вокзала. Маршрут предполагается по прикаспийским странам – России, Азербайджану, Ирану, Узбекистану и Туркменистану, - отметил Ерсин Ибрашев.

Он подчеркнул, что работа над проектом уже началась и закреплена в комплексном плане.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца этого года на Каспийском море запустят российский круизный лайнер.