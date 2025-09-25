В Мангистау запустили новый газовый проект: добыча вырастет до 150 млн кубометров

Қазақ тіліне аудару

На месторождении Тасбулат дан старт новому газовому проекту мощностью до 150 миллионов кубических метров, сообщает Lada.kz со ссылкой на нефтегазовую ассоциацию Казахстана «Leading Kazakh Oil&Gas Association».

Фото ведущей нефтегазовой ассоциации Казахстана «Leading Kazakh Oil&Gas Association»

Реализацией нового проекта занимается ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» при координации министерства энергетики РК, участии национальных компаний и отраслевых партнёров в рамках исполнения поручений Президента.

На первом этапе добыча составит около 50 миллионов кубометров газа в год, а в перспективе – до 150 миллионов кубометров.

Сырье будет перерабатываться на мощностях ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» (КазГПЗ) и поставляться в АО «НК «QazaqGaz».

Проект направлен на укрепление энергетической независимости Казахстана, расширение внутренней ресурсной базы и развитие регионов. Он создаст новые рабочие места и обеспечит население доступными энергоресурсами, - пояснили в ассоциации.

В ближайшее время аналогичные проекты планируется запустить в Кызылординской и Атырауской областях.

Напомним, ранее в Актау были замечены очереди на газозаправочных станциях.