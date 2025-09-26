18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.09.2025, 13:52

Кто должен устанавливать насосы в домах с низким давлением питьевой воды в Актау

Общество

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №14 в 5 микрорайоне Актау. По их словам, из-за слабого давления питьевая вода не доходит до верхних этажей. Горожане уверены, что решить проблему могла бы установка насоса, однако средств на его приобретение у них нет. Корреспондент редакции выяснила, за чей счет должны устанавливаться насосы в жилых домах.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По словам жильцов, они испытывают серьёзные трудности из-за нехватки воды.

Из-за низкого давления вода не поднимается на верхние этажи. Встал острый вопрос об установке насоса, однако жители нижних этажей отказываются участвовать в сборе средств. Общая сумма в 700 тысяч тенге для людей оказывается неподъёмной. Мы обращались и в акимат, и в КСК, но везде получили отказ. Нам сказали, что насос мы должны покупать и обслуживать сами. Что же теперь делать нам, жителям верхних этажей, — возмущаются горожане.

В обслуживающей дом компании - КСК «Шанс» - заявили, что с собственниками квартир будет проводиться собрание, на котором будут обсуждать возможное решение данного вопроса.

Со своей стороны мы предложили жильцам дома в первую очередь заменить старые трубы, так как из-за их изношенности вода может проходить с трудом. Однако не все согласны предоставить доступ к штробе в квартирах. При этом стоит отметить, что на низкое давление жалуются только жители одного стояка, в остальных квартирах верхних этажей такой проблемы нет. Установка насоса рассматривается как крайняя мера и осуществляется исключительно за счёт жильцов, — рассказал представитель КСК «Шанс».

Корреспондент редакции обратилась в городской акимат с вопросом: за чей счёт должна производиться установка насоса — на средства жильцов или предусмотрено финансирование из бюджета?

Там заявили, что расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома осуществляются только за счет его собственников.

В каждом доме должны быть открыты два счета в банке второго уровня: текущий и накопительный. Текущий счет используется для повседневного обслуживания общего имущества дома: до 30% средств направляется на административные расходы — аренду офиса, налоговые платежи, канцелярские товары, а более 70% — на сервисные услуги, такие как подготовка дома к осенне-зимнему сезону, уборка, оплата работы сантехника, сварщика и других сотрудников, проведение дезинфекции и так далее. Накопительный счет предназначен для текущего и капитального ремонта общего имущества дома — ремонт крыши, подъездов, замену инженерных сетей и другие работы. Кроме того, по протокольному согласию жильцов может быть проведен разовый сбор средств. Например, для установки насоса с целью повышения давления воды в доме. В этом случае решение принимается большинством голосов жителей — не менее 51%, — разъяснили в городской администрации.

Напомним, в Актау установили семь насосных станций, регулирующих давление питьевой воды. 

