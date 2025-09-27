18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.09.2025, 09:30

Полицейский по имени Путин: в Мангистау служит тёзка российского президента

Общество 0 3 683 Лиана Рязанцева

Видео с участием полицейского из Мангистау стало вирусным в социальных сетях. Пользователи Instagram с интересом обсуждают имя сотрудника полиции — его зовут Путин Файзулла. Корреспондент редакции Lada.kz поговорила со стражем порядка и узнала о происхождении его необычного имени. 

Фото предоставил Путин Файзулла
Фото предоставил Путин Файзулла

В полиции Мунайлинского района опубликовали видео о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» с участием полицейского Путина Файзуллы. Однако внимание пользователей Сети привлекла не сама акция, а необычное имя сотрудника правоохранительных органов. 

Нам удалось связаться с полицейским и узнать, кто назвал столь необычным именем мужчину. 

Путин Файзулла родился 24 января 2003 года в Актау. Имя мужчине дала бабушка, вдохновившись на тот момент назначением Владимира Путина на пост президента Российской Федерации.

Имя «Путин» происходит из древнеславянского языка и переводится как «путь». Оно означает не только физический путь, но и метафорический — путь к успеху, лидерству и достижению целей, — рассказал полицейский.

По словам Путина, имя никогда не доставляло ему дискомфорта. Более того, оно легко запоминается и всегда вызывает положительные эмоции и улыбку у людей.

Путин Файзулла служит в органах внутренних дел с 2024 года и в настоящее время работает помощником участкового инспектора в селах Даулет и Жана-Даулет в Мунайлинском районе.

Он женат, воспитывает двухлетнюю дочь, и ранее занимался вольной борьбой, являясь кандидатом в мастера спорта.

Своей открытостью и дружелюбным характером полицейский покорил друзей и коллег, а именем - сердца пользователей Сети. Видео с его участием набрало немало просмотров и комментариев с восторженной реакцией.

 

47
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Какой тёзка?Путин это фамилия,писец корресподент/Лиана Рязанцева/ из пальца ...
27.09.2025, 07:59
Raiders
Raiders
Какой тёзка?Путин это фамилия,писец корресподент/Лиана Рязанцева/ из пальца ...
27.09.2025, 07:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?