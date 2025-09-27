Полицейский по имени Путин: в Мангистау служит тёзка российского президента

Қазақ тіліне аудару

Видео с участием полицейского из Мангистау стало вирусным в социальных сетях. Пользователи Instagram с интересом обсуждают имя сотрудника полиции — его зовут Путин Файзулла. Корреспондент редакции Lada.kz поговорила со стражем порядка и узнала о происхождении его необычного имени.

Фото предоставил Путин Файзулла

В полиции Мунайлинского района опубликовали видео о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» с участием полицейского Путина Файзуллы. Однако внимание пользователей Сети привлекла не сама акция, а необычное имя сотрудника правоохранительных органов.

Нам удалось связаться с полицейским и узнать, кто назвал столь необычным именем мужчину.

Путин Файзулла родился 24 января 2003 года в Актау. Имя мужчине дала бабушка, вдохновившись на тот момент назначением Владимира Путина на пост президента Российской Федерации.

Имя «Путин» происходит из древнеславянского языка и переводится как «путь». Оно означает не только физический путь, но и метафорический — путь к успеху, лидерству и достижению целей, — рассказал полицейский.

По словам Путина, имя никогда не доставляло ему дискомфорта. Более того, оно легко запоминается и всегда вызывает положительные эмоции и улыбку у людей.

Путин Файзулла служит в органах внутренних дел с 2024 года и в настоящее время работает помощником участкового инспектора в селах Даулет и Жана-Даулет в Мунайлинском районе.

Он женат, воспитывает двухлетнюю дочь, и ранее занимался вольной борьбой, являясь кандидатом в мастера спорта.

Своей открытостью и дружелюбным характером полицейский покорил друзей и коллег, а именем - сердца пользователей Сети. Видео с его участием набрало немало просмотров и комментариев с восторженной реакцией.