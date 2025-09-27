18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
27.09.2025, 15:20

Пассажиры вновь потребовали вернуть кондукторов в автобусы Актау

Общество 0 2 793 Сергей Кораблев

Местные жители жалуются на отсутствие кондукторов в большинстве городских автобусов. По их словам, водителям приходится отвлекаться на контроль оплаты, что по мнению горожан создает угрозу для безопасности пассажиров, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Горожане настаивают: хотя бы один кондуктор в салоне необходим - и для удобства, и для порядка.

В городском акимате сообщили, что кондукторы работают лишь на маршрутах №2, №4 и №12, а на №3 и №5 контрелерами обеспечена только половина автобусов.

На маршрутах №1, №4М, №6, №7, №8 и №9 кондукторов нет вовсе.

Чиновники объясняют это внедрением новой системы оплаты: у водителей установлены планшеты для фиксации проезда, однако контроль за оплатой в будущем будет возложен на контрольно-ревизионную службу (КРС). При этом водителям дали указание открывать все двери на каждой остановке, чтобы пассажиры имели свободный доступ в автобус, независимо от того оплатил пассажир проезд или ещё нет.

Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Вчера около 10 -40 утра водила автобуса № 9( номер не смотрел)ехал от стоматологии на остановке Рахат отказал в оплате проезда картой О сити заявив что не работает аппарат, указание руководства не принимать эти карты к оплате. Оплата банковской картой или налом. Это что??? При этом всю дорогу болтал с кем то с первого сидения автобуса.Их кто контролирует?
27.09.2025, 13:19
fox1167
fox1167
"Горожане настаивают: хотя бы один кондуктор в салоне необходим"-------Хотя бы один? А когда их было двое?
27.09.2025, 11:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

