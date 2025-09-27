Пассажиры вновь потребовали вернуть кондукторов в автобусы Актау

Қазақ тіліне аудару

Местные жители жалуются на отсутствие кондукторов в большинстве городских автобусов. По их словам, водителям приходится отвлекаться на контроль оплаты, что по мнению горожан создает угрозу для безопасности пассажиров, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Горожане настаивают: хотя бы один кондуктор в салоне необходим - и для удобства, и для порядка.

В городском акимате сообщили, что кондукторы работают лишь на маршрутах №2, №4 и №12, а на №3 и №5 контрелерами обеспечена только половина автобусов.

На маршрутах №1, №4М, №6, №7, №8 и №9 кондукторов нет вовсе.

Чиновники объясняют это внедрением новой системы оплаты: у водителей установлены планшеты для фиксации проезда, однако контроль за оплатой в будущем будет возложен на контрольно-ревизионную службу (КРС). При этом водителям дали указание открывать все двери на каждой остановке, чтобы пассажиры имели свободный доступ в автобус, независимо от того оплатил пассажир проезд или ещё нет.