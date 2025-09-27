18+
27.09.2025, 17:05

Жители Актау и Жанаозена смогут посмотреть матч «Кайрат» – «Реал Мадрид» на большом экране

Общество 0 1 927 Наталья Вронская

Во вторник, 30 сентября, казахстанский футбольный клуб «Кайрат» встретится с легендарным испанским клубом «Реал Мадрид» в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Жители Актау и Жанаозена смогут увидеть игру команд на большом экране, передает Lada.kz со ссылкой на акиматы городов. 

Коллаж: Kazinform/ instagram.com/f.c.kairat/ instagram.com/realmadrid/
Коллаж: Kazinform/ instagram.com/f.c.kairat/ instagram.com/realmadrid/

Для жителей Актау акимат города организует открытый просмотр матча на площади у амфитеатра в 15-м микрорайоне. Начало трансляции — в 21:45.

В Жанаозене матч также покажут на большом экране. Просмотр состоится на стадионе имени Туякова после праздничных республиканских игр «Жайдарман», приуроченных к 5-летию села Кендірлі. Просмотр также начнется в 21:45.  

Жителей приглашают объединиться, поддержать казахстанскую команду и почувствовать атмосферу большого футбола.

Организаторы отмечают, что этот матч станет историческим событием для всего казахстанского футбола и уникальной возможностью для жителей сразу двух городов разделить эмоции победы и поддержки.

Зрителей просят соблюдать чистоту и меры безопасности во время трансляции.

Дата: 30 сентября
Время: 21:45
Места просмотра: площадь «Амфитеатр» (Актау, 15-й микрорайон) и стадион имени Туякова (Жанаозен).

