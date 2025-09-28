Поздравление для мамы расстрогало жителей Актау (видео)

Қазақ тіліне аудару

На футбольной площадке в 4 микрорайоне жители организовали креативное поздравление мамы с днем рождения. Видео завирусилось в Сети и расстрогало пользователей, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №57 в 4 микрорайоне

На газоне жильцы соорудили импровизированный подиум, украсили его гирляндами и цветами, а центральным элементом стали большие светящиеся буквы «Mама» и сердце с подсветкой.

Праздник проходил под музыку. Для именинницы подготовили дорожку из огоньков, а в завершение подожгли фейерверки. Атмосфера была по-настоящему праздничной: соседи и дети собрались вместе, чтобы подарить женщине незабываемые эмоции.

Поддержку имениннице выразили и жители близлежащих домов – они аплодировали, свистели и кричали поздравления с балконов и окон, превращая вечер в настоящий концерт под открытым небом.

Такие добрые инициативы показывают, как внимание и креативность могут объединить целый двор и превратить обычный вечер в настоящий праздник.