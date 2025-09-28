Новый ГПЗ в Жанаозене: на какой стадии строительство?

Қазақ тіліне аудару

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов ознакомился с ходом возведения нового газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Жанаозене. Строительные работы ведутся согласно графику, передает Lada.kz .

Фото: КМГ

Проект строительства завода разделен на два пусковых комплекса для эффективной организации процесса и обеспечения своевременного завершения работ.

По первому пусковому комплексу строительно-монтажные работы стартовали в марте и уже завершены. В ноябре ожидается поставка оборудования и монтаж.

По второму пусковому комплексу продолжается макропланировка территории, срезка грунта, уплотнение насыпи, разработка котлованов, а также закладывается фундамент под пожарный пост, лабораторию, операторную, административно-бытовой комплекс и резервуары.

На стадии производства находятся 100 позиций основного технологического оборудования (емкости, резервуары, колонны, теплообменники, газовые турбины, компрессоры и насосы). Ведутся промежуточные инспекции и приемка этапов работ с участием ЕРС-подрядчика и заказчика на заводах в Китае.

Общее количество задействованного персонала составляет порядка 100 человек и 10 единиц спецтехники.

Строительство ГПЗ осуществляется по прямому поручению президента. Проект предусматривает создание современного производственного комплекса с мощностью переработки природного и попутного газа до 900 миллионов кубических метров в год. Завод будет выпускать товарный сухой газ, сжиженный углеводородный газ, пентан-гексановую фракцию и товарную серу.

Напомним, ранее Асхат Хасенов поручил строго соблюдать график строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене. В конце июля строительную площадку также посетил вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов.