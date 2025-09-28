18+
28.09.2025, 17:13

Горожане в недоумении: в Актау появились баннеры с изображением свиньи

Общество 0 9 057 Сергей Кораблев

На улицах города появились новые баннеры с надписью SMAN и с перечеркнутым изображением свиньи. Реклама оставила жителей и гостей Актау в недоумении  многие решили, что это социальная кампания или предупреждение. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото предоставили туристы из Беларуси
Фото предоставили туристы из Беларуси

Выяснилось, что баннеры принадлежат вовсе не кафе и не организации по защите животных, а магазину обуви в ТРК «Актау».

Почему именно свинья оказалась на рекламном щите  остается загадкой даже для местных жителей. Одни шутят, что это намек на экологичность и отсутствие свиной кожи в продукции, другие уверены: маркетологи просто решили привлечь внимание горожан необычным способом.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в магазин SMAN, представители которого пояснили, что таким образом хотели подчеркнуть одно из ключевых принципов бренда: в производстве обуви бренда не используется свиная кожа.

Для наших изделий мы отбираем только качественные и проверенные материалы премиального уровня. Мы не используем свиную кожу, так как она относится к низкому сегменту: отличается низкой износостойкостью, быстро теряет внешний вид и не отвечает нашим стандартам качества. Кроме того, специалисты считают, что свиная кожа не является полезной для человека, - отметили в магазине.

Вместо этого, по словам представителей бренда, при производстве используется исключительно кожа высокого качества крупного рогатого скота, оленя, козья, телячья и другие натуральные материалы премиального уровня.

Такой подход позволяет нам создавать обувь, которая отличается долговечностью, комфортом и безупречным внешним видом, - добавили в магазине.

Таким образом, необычная реклама оказалась вовсе не социальной акцией, а маркетинговым ходом, с помощью которого бренд решил подчеркнуть своё качество и стандарты производства.

81
90
21
