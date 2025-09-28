В селе Онды открылся парк имени Абиша

Қазақ тіліне аудару

Село Онды. Фото акимата Мангистауской области

Торжественное открытие началось с церемоний почтения памяти абыза. Гости прочитали Коран у могилы матери писателя Айсауле в общине Камысбай, возложили цветы к памятнику «Ай-ана». Затем участники мероприятия посетили школьный музей имени Абиша Кекилбаева в селе Онды и почтили память в мавзолее Абди ахуна у подножия горы Атжол.

Ленту нового парка перерезали современники и близкие друзья Абиша. Участники испили воду из колодца и прочитали молитву за упокой его души.

Сегодня колодец Абиша благоустроен и превращён в парк площадью 100 на 50 метров. Установлены скамейки для отдыха, фонари на солнечных батареях. На скамьях выгравированы названия произведений писателя: «Шыңырау», «Бәсеке», «Үркер», «Елең-алаң», «Құс қанаты», «Ханша-дария». В дальнейшем на территории парка будут высажены аллеи деревьев и цветов, - отметил аким села Куаныш Жанибекулы.

В рамках мероприятия сотрудники школы и Дома культуры читали отрывки из произведений писателя и показывали театрализованные постановки.