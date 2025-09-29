Оформление драмтеатра вызвало вопросы у жителей Актау

Қазақ тіліне аудару

На протяжении нескольких дней Мангистауский областной драматический театр имени Н. Жантурина привлекает внимание ярким и необычным оформлением. Корреспондент Lada.kz узнал, будет ли оно украшать здание на постоянной основе.

Фото: кадр видео

Фасад театра украшен яркими красными панелями с изображениями крылатых лошадей. Вход оформлен в тех же тонах, создавая праздничное настроение у горожан и гостей города. Жители заинтересовались, станет ли декор частью здания.

В драматическом театре сообщили, что изображения – самоклеящиеся элементы, временно размещенные на фасаде. Они были установлены в честь III Международного театрального фестиваля, который проходит с 22 по 27 сентября.

В ближайшее время оформление будет снято.