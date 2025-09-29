Интернет-мошенники продолжают атаковать жителей Мангистау – киберполиция

Қазақ тіліне аудару

С начала 2025 года отдел по борьбе с бесконтактными видами мошенничества преобразован в управление по противодействию киберпреступности департамента полиции Мангистауской области. Его руководитель, подполковник Айболат Мурзашев, рассказал о ситуации в регионе и мерах противодействия против такого вида обмана, передает Lada.kz .

Фото: profit.kz

По данным управления, только за этот год ущерб от интернет-мошенников превысил 552 миллиона тенге, из которых удалось вернуть около 125 миллионов. В суд направлено несколько крупных дел: одно из них связано с хищением 24 миллионов тенге, по другим сумма ущерба составляла 10-15 миллионов.

Основная угроза – телефонные звонки от лиц, выдающих себя за представителей госорганов или силовых структур. Потерпевших убеждают перевести средства на «безопасные счета». Даже при личном вмешательстве полицейских многие жертвы продолжают верить злоумышленникам. Зафиксированы случаи, когда граждане брали кредиты или продавали квартиры, чтобы выполнить инструкции мошенников.

Вернуть деньги можно только при своевременном обращении. Благодаря системе «Антифрод», банки способны мгновенно заморозить подозрительные переводы, но большинство заявлений поступает слишком поздно – через несколько дней или даже недель, когда деньги уже успевают «уйти» за границу. Наибольшую сложность в расследовании таких преступлений представляет тот факт, что ключевые организаторы преступных схем зачастую находятся за пределами Казахстана. Внутри страны действует разветвленная сеть дропперов и дроповодов.

Вознаграждение дропперов варьируется. Кто-то получает фиксированную плату – например, 1, 5, 20 или 50 тысяч тенге за один перевод. Процент от суммы перевода – реже встречающаяся схема, но полностью ее не исключают.

Отдельно выделяют случаи интернет-краж: злоумышленники, получив доступ к телефону, оформляют кредиты и переводят деньги, удаляя SMS и чеки. Потерпевшие замечают пропажу лишь спустя время.

В схемах активно задействованы дропперы – чаще всего студенты 18-25 лет, которых вербуют через соцсети. Они соглашаются на участие ради быстрого заработка и получают фиксированные суммы за переводы. Организаторы же преступлений в большинстве случаев находятся за рубежом.

Правоохранители все чаще сталкиваются с ситуациями, когда пожилые люди приносят крупные суммы наличными и пытаются перевести их на счета, продиктованные по телефону. Даже после того, как сотрудники полиции предъявляют удостоверения и разъясняют, что перед ними типичная схема мошенничества, многие отказываются верить и уверяют, что действуют в ясном уме и просто спасают свои деньги. В ряде случаев граждан приходилось доставлять прямо в департамент и показывать здание с вывеской «Киберполиция», однако и это не всегда убеждало потенциальных жертв.

Оперативники приводят пример: женщина среднего возраста пришла к банкомату с сумкой денег, чтобы внести их на так называемый «безопасный счет». Полицейские представились, показали документы и предупредили о риске, но она продолжала верить в телефонного «сотрудника», назвавшегося вымышленным именем и званием. В итоге пострадавшая оформила кредиты и перевела мошенникам около 3,5 миллионов тенге.

По словам специалистов, жертвы оказываются под мощным психологическим давлением: они доверяют звонящим больше, чем реальным представителям полиции. Без официального заявления или подтверждающих чеков правоохранители не могут предпринять процессуальные действия. Даже просьбы хотя бы сфотографировать документы нередко встречают отказ.

Если сотрудники замечают у банкомата пожилого человека с крупной суммой, они стараются вмешаться и объяснить ситуацию. При категорическом отказе слушать иногда подключают даже представителей прокуратуры. Но и в таких случаях многие продолжают выполнять указания мошенников, считая именно их «настоящими».

Эксперты отмечают, что преступники действуют не одномоментно, а постепенно выстраивают доверительные отношения. Обычно обработка занимает от двух до четырех дней. За это время злоумышленники звонят по несколько раз, представляются работниками госструктур – КНБ, прокуратуры, либо придумывают вымышленные имена вроде «Рахман Рахманович» или «Айдос Айдосович». Потерпевшим внушают, что они вовлечены в секретную операцию, и категорически запрещают рассказывать об этом близким.

Особенно уязвимыми оказываются пожилые люди. При постоянном информационном давлении у них формируется стойкое убеждение, что даже сотрудники полиции, которые приходят к ним с удостоверением, тоже могут быть подставными лицами, работающими на мошенников. Этим злоумышленники пользуются, чтобы полностью изолировать жертву от внешнего влияния, - разъясняет оперативник.

В этом году зафиксированы новые уловки: у банкоматов к людям подходят девушки и просят «помочь» перевести деньги. Позже выясняется, что средства похищены, а цепочка переводов ведет к мошенникам. Распространен и взлом мессенджеров, когда от имени жертвы рассылаются просьбы о переводах.

Для противодействия таким преступлениям ужесточена продажа SIM-карт: приобрести их можно только по удостоверению личности, не более пяти на одного человека, с обязательной привязкой к IMEI. Банки второго уровня внедряют дополнительные проверки при крупных переводах.

По словам Айболата Мурзашева, несмотря на профилактическую работу, доверчивость граждан остаётся главным фактором риска.