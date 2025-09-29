18+
29.09.2025, 11:21

ИИ начали применять для диагностики дорог в Актау

Общество 0 2 507 Лиана Рязанцева

В Актау для проверки качества городских дорог начали использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ), передает Lada.kz со ссылкой на телеканал «24KZ».

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В городском отделе пассажирского транспорта и автодорог рассказали, что теперь разметка на проезжей части и качество дорожного асфальта в Актау проверяются автоматически. Современное оборудование позволяет за короткое время выявить все дефекты. Обследование проводится с помощью передвижной лаборатории. На сегодняшний день лаборатория на колёсах уже обследовала 15 микрорайонов. Искусственный интеллект указывает, где дорожное покрытие нужно срочно ремонтировать. Если подрядчики допустили нарушения, их обязывают устранить недочёты за собственный счёт.

После взятия проб лаборатория направляет заключение в акимат – соответствует ли дорога нормативам или нет. На основании этого заключения принимается решение о приёмке дороги. В этом году проводится средний ремонт дорог сразу в трёх микрорайонах, - рассказал Исматулла Адай, руководитель сектора Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автодорог.

Специалисты отмечают, что если раньше на проверку 100 километров дороги уходило четыре дня, то теперь всего четыре часа.

Уточняется, что все дорожные материалы теперь проходят цифровую проверку. С каждой стройки образцы доставляют в лабораторию, где на пробах QR-коды с данными о месте и температуре асфальта. Каждый этап под контролем – за приборами следят камеры, а результаты фиксируются в онлайн-режиме.

Все дорожные материалы проходят цифровую проверку. Если они не соответствуют нормам, дорога в эксплуатацию не принимается. Подрядчик обязан устранить недочёты и снова пройти тест, - отметил Ерболат Шаймурат, заведующий лабораторией Мангистауского филиала Национального центра качества дорожных активов.

С начала года в области организовали почти полтысячи проверок на 50 дорожных объектах. Из 1500 отобранных проб 29% не прошли испытания. Эти участки подрядчики будут перекладывать за свой счёт.


