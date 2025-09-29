Какую выплату получат пенсионеры Мангистау ко Дню пожилых людей

Қазақ тіліне аудару

Сколько средств выплатят пенсионерам Мангистауской области ко Дню пожилых людей, рассказали в региональном управлении координации занятости и социальных программ, передает Lada.kz .

Фото: Pexels.com

Единовременную материальную помощь ко Дню пожилых людей, отмечаемому 1 октября, получат пенсионеры старше 70 лет.

По данным ведомства, таких в Мангистауской обости насчитывается более 24 307 человек.

В честь Дня пожилых людей на основании решений районных и городских маслихатов Мангистауской области будет назначена единовременная социальная помощь. Размер выплаты составляет 15 000 тенге, - сообщили в управлении.

В ведомстве также подчеркнули, что в преддверии даты по всему региону проводятся различные праздничные мероприятия.

Для справки

Международный день пожилых людей отмечается в Казахстане 1 октября, начиная с 1991 года. Праздник был провозглашён на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием Международный день престарелых. В дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято название Международный день пожилых людей.