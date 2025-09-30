Минобороны опровергло сообщение о госпитализации семи солдат в Центр психиатрического здоровья в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В Министерстве обороны Казахстана опровергли появившиеся в медийном пространстве сообщения о том, что семь солдат воинской части, расположенной в Бейнеу, находятся в центре психического здоровья, передает Lada.kz .

Фото с сайта Минобороны РК

Как сообщили в Минобороне, в центр психического здоровья госпитализировали троих срочников.

«В настоящее время в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведённых обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что распространяемая в ряде публикаций информация о случаях суицидального поведения семи военнослужащих не соответствует действительности. Военное руководство утверждает, что иногда срочники специально наносят себе повреждения.

«Практика показывает: подобные действия иногда могут носить характер симуляции с целью уклонения от службы. Все обстоятельства тщательно анализируются профильными специалистами. По доводам, изложенным в отдельных публикациях, включая сообщения о фактах вымогательства, неправомерных действий и принудительных работах, проводится проверка компетентными правоохранительными органами в строгом соответствии с требованиями законодательства», - сообщили в Минобороне РК.

Напомним, 18-летний солдат Султан Шынтемиров, проходящий службу в воинской части №99116 в Бейнеуском районе, попал в психиатрическую больницу. Родные считают, что причиной стала дедовщина. Тогда же стало известно, что вместе с ним в центр психиатрического здоровья госпитализированы еще двое солдат срочной службы.