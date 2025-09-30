В Актау пройдёт осенняя дератизация

Қазақ тіліне аудару

Фото акимата Актау

Как сообщили в акимате Актау, на 1 октября запланировано проведение осенней дератизации для предотвращения распространения грызунов и обеспечения безопасности на территории города в период их активного размножения.

Обработка будет проведена в прибрежной зоне, в районе Актауского морского порта, селе Умирзак, селе Акжелкен (Приморский), а также в 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайонах города.

«К работам привлечена специализированная организация ТОО «Медик-Гигиенист», имеющая государственную лицензию на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции, а также необходимые препараты. Осенняя обработка не представляет опасности для населения и домашних животных», - отметили в акимате.

Напомним, жители Актау жалуются на нашествие крыс. Ранее дератизацию проводили в апреле.