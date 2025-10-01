На Каспии могут построить малую АЭС

Қазақ тіліне аудару

На побережье Каспийского моря может появиться атомная станция малой мощности. Об этом в кулуарах мажилиса заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

фото архив Lada.kz

По его словам, в ближайшее время будет проведено исследование по выбору возможной площадки с учётом технических условий, безопасности и инфраструктуры.

«Западный Казахстан рассматривается как перспективная площадка», – подчеркнул глава Минэнерго.

Кроме того, Саткалиев напомнил, что в качестве альтернативных локаций рассматриваются Курчатов и Алматинская область, где также обсуждается возможность строительства атомных станций.

Ранее стало известно, что «Росатом» возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, завершение которой запланировано на 2035-2036 годы. Власти заявляют, что Республика Казахстан будет собственником и оператором будущей станции.

Также в правительстве сообщали, что китайская компания может стать участником консорциума по строительству второй и третьей АЭС в стране.