В Актау построят парогазовую установку на 160 МВт

Қазақ тіліне аудару

В Актау продолжается работа по реализации проекта строительства парогазовой установки (ПГУ) мощностью 160 МВт. Объект строится за предприятием МАЭК, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу региона.

фото пресс-служба акимата Мангистауской области

Заместитель акима региона Ербол Избергенов встретился с председателем совета директоров компании China Huadian Overseas Investment Co LTD Цю Тяньгенем. Во время переговоров стороны обсудили реализацию проекта и дальнейшее привлечение инвестиций в регион.

По данным акимата, подрядчик уже определён, закуплена часть вспомогательного оборудования. Работы по подключению к магистральному газопроводу завершены на 85%, ведутся работы по строительству электрических сетей и санитарно-производственной инфраструктуре.

«Ввод в эксплуатацию станции станет важным шагом для Мангистауской области. Мы окажем всестороннюю поддержку для эффективной и своевременной реализации проекта», – отметил заместитель акима.

Ербол Избергенов подчеркнул, что запуск новой станции имеет стратегическое значение для энергетической безопасности региона.

