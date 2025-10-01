18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.10.2025, 15:57

Кто из жителей Мангистау может пройти бесплатный скрининг

Общество 0 842 Наталья Вронская

В Мангистауской области продолжаются бесплатные скрининговые обследования для взрослого населения. По данным регионального управления здравоохранения, с начала года проверку уже прошли свыше 60 тысяч жителей, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Скрининг проводится в 32 поликлиниках региона и направлен на выявление опасных заболеваний на ранней стадии.

По словам руководителя отдела управления здравоохранения Жанар Баймановой, обследования охватывают шесть направлений:

  • сердечно-сосудистые заболевания, диабет, глаукома и факторы риска — для жителей 40–76 лет (раз в два года);
  • рак молочной железы — для женщин 40–76 лет (раз в два года);
  • рак шейки матки — для женщин 30–74 лет;
  • колоректальный рак — для мужчин и женщин 50–76 лет;
  • риск нарушений мозгового кровообращения — для мужчин 50–76 лет.

Чтобы пройти скрининг, жителям достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Первичный осмотр проводит средний медперсонал, при необходимости пациента направляют к врачу.

В 2025 году уже обследовано 64% планируемого контингента по сердечно-сосудистым заболеваниям, выявлено 1536 больных. На диабет проверили 60 391 человека, диагноз подтвердился у 888 жителей. По глаукоме обследовано 54% из запланированного контингента, выявлено 337 случаев.

Специалисты напоминают: скрининг помогает вовремя выявить болезни и сохранить здоровье.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?