Кто из жителей Мангистау может пройти бесплатный скрининг

В Мангистауской области продолжаются бесплатные скрининговые обследования для взрослого населения. По данным регионального управления здравоохранения, с начала года проверку уже прошли свыше 60 тысяч жителей, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области

Скрининг проводится в 32 поликлиниках региона и направлен на выявление опасных заболеваний на ранней стадии.

По словам руководителя отдела управления здравоохранения Жанар Баймановой, обследования охватывают шесть направлений:

сердечно-сосудистые заболевания, диабет, глаукома и факторы риска — для жителей 40–76 лет (раз в два года);

рак молочной железы — для женщин 40–76 лет (раз в два года);

рак шейки матки — для женщин 30–74 лет;

колоректальный рак — для мужчин и женщин 50–76 лет;

риск нарушений мозгового кровообращения — для мужчин 50–76 лет.

Чтобы пройти скрининг, жителям достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Первичный осмотр проводит средний медперсонал, при необходимости пациента направляют к врачу.

В 2025 году уже обследовано 64% планируемого контингента по сердечно-сосудистым заболеваниям, выявлено 1536 больных. На диабет проверили 60 391 человека, диагноз подтвердился у 888 жителей. По глаукоме обследовано 54% из запланированного контингента, выявлено 337 случаев.

Специалисты напоминают: скрининг помогает вовремя выявить болезни и сохранить здоровье.