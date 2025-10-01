Как ремонт на Атырауском НПЗ скажется на поставках газа в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе стартовали планово-предупредительные ремонтные работы. В нашем регионе сразу возник вопрос: как это повлияет на поставки сжиженного газа, часть потребности в котором закрывается именно за счёт АНПЗ, передает Lada.kz.

фото архив Lada.kz

По словам руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Пикира Сансызбаева, рисков перебоев с газом в Мангистау нет. На период ремонта предусмотрено перераспределение объёмов.



«На один месяц объёмы будут доставляться из Актюбинского завода СНПС. Таким образом, потребность Мангистауской области будет обеспечена», – отметил Сансызбаев.

В акимате подчеркнули, что ситуация находится на контроле, и перебоев с поставками топлива на заправки региона не ожидается.

На самом предприятии сообщили, что ремонтные работы проходят ежегодно в плановом порядке и направлены на повышение надёжности оборудования и стабильности технологических процессов. В ходе плановых работ будут проведены экспертизы более тысячи единиц оборудования, замена катализаторов и ремонт технологических установок. В работах задействовано свыше 1800 специалистов и 62 единицы техники.

Отгрузка нефтепродуктов на время ремонта будет вестись за счёт заранее сформированных резервов. С 25 октября начнётся поэтапный ввод установок в эксплуатацию.

Напомним, очереди за газом на заправках в Мангистау не являются редкостью. Водители часто жалуются на нехватку голубого топлива.