01.10.2025, 18:51

Свет без перебоев: в селе Сайын Шапагатов в Мангистау открыли новую подстанцию

Общество 0 704 Наталья Вронская

В Тупкараганском районе решена одна из ключевых проблем — теперь жители села Сайын Шапагатов будут обеспечены стабильным электроснабжением. Здесь торжественно открыли новую подстанцию и воздушную линию электропередачи, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу АО «МРЭК».

Фото пресс-службы АО "МРЭК"
Фото пресс-службы АО "МРЭК"

По данным Мангистауской региональной электросетевой компании (АО «МРЭК»), объект позволит полностью покрыть потребности села, где проживает около 10 тысяч человек, а также создаст резерв для будущего роста потребления.

«Новая подстанция — это не только надежное электричество для населения, но и импульс для развития промышленности, бизнеса и социальной инфраструктуры района», – отметил председатель правления АО «МРЭК» Касымхан Сыздыков.

Стоимость проекта превысила 4 миллиарда тенге. Здесь установлены трансформаторы мощностью 2х10 МВА, современная система мониторинга и управления, позволяющая в реальном времени отслеживать состояние оборудования и сети.

Заместитель председателя правления АО «МРЭК» Мурат Иманов подчеркнул, что объект открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса, который активно развивается в селе.

Ранее жители села Сайын Шапагатов получали электроэнергию от двух других подстанций — «Акшукыр» и «Аэропорт». Однако рост населения, строительство новых домов и социальных объектов увеличили нагрузку, поэтому возникла необходимость строительства новой подстанции.

В церемонии открытия приняли участие аким Тупкараганского района Ержан Кумискали, представители управления энергетики и ЖКХ области, а также руководство АО «МРЭК».

