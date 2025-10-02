ЕББР и ЕС выделят порту Актау 45 млн евро: на что будут потрачены средства?

Қазақ тіліне аудару

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз (ЕС) профинансируют модернизацию порта Актау, выделив крупную сумму, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта Европейского банка реконструкции и развития

По данным Европейского банка реконструкции и развития, финансовый пакет в размере до 45 миллионов евро включает кредит ЕБРР (35 млн евро) и возможный грант ЕС (10 млн евро).

Инвестиции позволят расширить два причала, установить современные погодоустойчивые краны и удвоить контейнерные мощности крупнейшего порта на Каспии.

Время обработки одного контейнера сократится почти вдвое – с четырех до 2,5 минут.

Как уточнили в банке, проект станет частью масштабной программы, цель которой создать к 2026 году крупнейший контейнерный терминал Каспийского региона с мощностью до 240 тысяч контейнеров в год.

Напомним, ранее в правительстве рассказали о проведенной работе по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).