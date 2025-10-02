Вандализм или бескультурье? Кресла трибуны разгромили после концерта в Жанаозене

Қазақ тіліне аудару

После концерта на стадионе присутствовавшие на мероприятии жанаозенцы сломали кресла на трибунах. Акимат прокомментировал ситуацию, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В Instagram появилось видео, на котором видно, что после концерта на стадионе многие пластиковые сиденья на трибунах разбиты. Пользователи социальной сети осудили поступок людей.

Что за культура? Что за воспитание? Очень жалко, - возмутились они.

В акимате Жанаозена сообщили, что инцидент произошел после гала-концерта к пятилетию села Кендерли, прошедшего 1 октября на стадионе имени Амина Туякова.

Администрация стадиона ведет подсчет ущерба и займется восстановлением поврежденных мест, - пояснили чиновники.

