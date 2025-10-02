Вместо футбола – стройка? Жители Актау встревожены демонтажом площадки

Қазақ тіліне аудару

В 7 микрорайоне разгорелись споры вокруг демонтажа спортивной площадки. Разъяснение предоставили в городской администрации, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 7 микрорайона

Жители дома №19 обратились в редакцию с жалобами: несколько дней назад рабочие демонтировали забор футбольного поля, на котором играли дети и подростки.

Люди боятся, что на месте площадки начнется строительство многоэтажки, а школьники останутся без мало-мальски оборудованного места досуга на свежем воздухе.

Куда делся забор от футбольной площадки? Здесь всегда играли наши дети. Теперь же поле открыто, и ходят слухи, что собираются возводить новостройку, - возмущаются жители.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент обратился в Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. Там сообщили, что демонтаж спортплощадок проводится в соответствии с утвержденным графиком работ.

Игровая площадка по указанному адресу будет обновлена и установлена заново до конца текущего года, - заверили чиновники.

