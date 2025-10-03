Куда исчез плакат с Айтеке би на высотке в Актау?

Қазақ тіліне аудару

Местные жители обратили внимание на то, что с фасада жилого дома №20 в 9 микрорайоне исчез большой плакат с изображением Айтеке би – одного из главных авторов степного свода законов «Жеты Жаргы», сообщает Lada.kz .

Фото жителей 9 микрорайона

По словам горожан, баннер убрали незаметно. Для многих жителей плакат с известным бием символизировал уважение к историческим личностям и культурному наследию. Исчезновение баннера вызвало вопросы. Люди начали интересоваться, не планируется ли на его месте нарисовать мурал или установить другое изображение.

В Актауском городском акимате пояснили, что плакат был демонтирован не случайно. Конструкция устарела и нуждалась в обновлении. Сейчас ведется подготовка к установке нового плаката.

До конца октября на доме вновь появится изображение великого бия. Работы уже запланированы, - сообщили в акимате.

Напомним, в 2015 году жители Актау обратили внимание на ошибку в дате рождения и смерти Айтеке би, указанной на полотне с портретом на доме №19. Тогда в отделе внутренней политики городского акимата заявили, что не знают, кто занимался изготовлением плаката. Чиновники отреагировали на жалобу и повесили новый плакат.