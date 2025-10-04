В Мангистау стали меньше болеть менингококковой инфекцией

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области снизилась заболеваемость менингококковой инфекцией. Об этом Lada.kz сообщила Диана Жайлаубаева, руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Диана Жайлаубаева. Фото предоставили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области

За восемь месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции.

Три из них пришлись на детей в возрасте до 14 лет. По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась на пять случаев, - отметила специалист.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным и водным путем (при купании в открытых водоемах или бассейнах). Поражает оболочки головного и спинного мозга.

Главные источники инфекции: больной человек и бактерионосители.

Инкубационный период – от одного до 10 дней (в среднем 2-4 суток).

Признаки менингококковой инфекции:

повышение температуры тела (39-40°С);

общая слабость, рвота, жидкий стул;

сильная головная боль, простуда, кашель, воспаление в горле;

появление сыпи на теле, как красная звездочка;

болезни мышц живота, мышц шеи;

светобоязнь, судороги, беспокойство;

спутанность сознания.

Профилактические меры: