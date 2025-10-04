18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.10.2025, 20:36

В Мангистау стали меньше болеть менингококковой инфекцией

Общество 0 493 Гульмира Садырова

В Мангистауской области снизилась заболеваемость менингококковой инфекцией. Об этом Lada.kz сообщила Диана Жайлаубаева, руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Диана Жайлаубаева. Фото предоставили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области
Диана Жайлаубаева. Фото предоставили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области

За восемь месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции.

Три из них пришлись на детей в возрасте до 14 лет. По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась на пять случаев, - отметила специалист.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным и водным путем (при купании в открытых водоемах или бассейнах). Поражает оболочки головного и спинного мозга.

Главные источники инфекции: больной человек и бактерионосители.

Инкубационный период – от одного до 10 дней (в среднем 2-4 суток).

Признаки менингококковой инфекции:

  • повышение температуры тела (39-40°С);
  • общая слабость, рвота, жидкий стул;
  • сильная головная боль, простуда, кашель, воспаление в горле;
  • появление сыпи на теле, как красная звездочка;
  • болезни мышц живота, мышц шеи;
  • светобоязнь, судороги, беспокойство;
  • спутанность сознания.

Профилактические меры:

  • при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью;
  • мытье рук с мылом, соблюдение правил личной гигиены;
  • тщательно мыть овощи и фрукты;
  • пить кипяченую и бутилированную воду;
  • постоянное проветривание помещений, влажная уборка с применением дезинфекционных растворов;
  • ношение медицинской маски в местах скопления людей (например, торговые центры, мечети, аэропорт, вокзал).
0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?