В Мангистау стали меньше болеть менингококковой инфекцией

В Мангистауской области снизилась заболеваемость менингококковой инфекцией. Об этом Lada.kz сообщила Диана Жайлаубаева, руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
За восемь месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции.
Три из них пришлись на детей в возрасте до 14 лет. По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась на пять случаев, - отметила специалист.
Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным и водным путем (при купании в открытых водоемах или бассейнах). Поражает оболочки головного и спинного мозга.
Главные источники инфекции: больной человек и бактерионосители.
Инкубационный период – от одного до 10 дней (в среднем 2-4 суток).
Признаки менингококковой инфекции:
Профилактические меры:
