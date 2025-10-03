Акимат Актау наказали за барьеры инвестору при возведении ТРЦ – генпрокуратура

Қазақ тіліне аудару

В генеральной прокуратуре РК рассказали, что при возведении ТРЦ «Saya Park» инвестор столкнулся с барьерами, возводимыми чиновниками, передает Lada.kz .

Скриншот из видео Генпрокуратуры РК

Инвестиционный проект по строительству современного торгово-развлекательного центра «Saya Park» стоимостью 20 миллиардов тенге столкнулся с рядом препятствий: длительное согласование подключения к коммунальным сетям, необходимость строительства отдельного подъездного пути и вопросы ввода объекта в эксплуатацию.

Как сообщили в генпрокуратуре, сначала отдел архитектуры устно отказал в согласовании подъездной дороги, мотивируя это тем, что объект якобы не включён в Детальный план застройки города.

Однако фактически объект там был, просто отсутствовали уточняющие корректировки по нему. Позже местный исполнительный орган формально отказал в продлении срока аренды земельного участка, что лишило инвестора возможности привлечь финансирование, - говорится в распространенном сообщении.

Благодаря координации ведомства удалось своевременно получить необходимые разрешения и завершить работы в установленные сроки.