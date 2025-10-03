18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.10.2025, 14:50

Акимат Актау наказали за барьеры инвестору при возведении ТРЦ – генпрокуратура

Общество 0 4 367 Ольга Максимова

В генеральной прокуратуре РК рассказали, что при возведении ТРЦ «Saya Park» инвестор столкнулся с барьерами, возводимыми чиновниками, передает Lada.kz.

Скриншот из видео Генпрокуратуры РК
Скриншот из видео Генпрокуратуры РК

Инвестиционный проект по строительству современного торгово-развлекательного центра «Saya Park» стоимостью 20 миллиардов тенге столкнулся с рядом препятствий: длительное согласование подключения к коммунальным сетям, необходимость строительства отдельного подъездного пути и вопросы ввода объекта в эксплуатацию.

Как сообщили в генпрокуратуре, сначала отдел архитектуры устно отказал в согласовании подъездной дороги, мотивируя это тем, что объект якобы не включён в Детальный план застройки города.

Однако фактически объект там был, просто отсутствовали уточняющие корректировки по нему. Позже местный исполнительный орган формально отказал в продлении срока аренды земельного участка, что лишило инвестора возможности привлечь финансирование, - говорится в распространенном сообщении.

Благодаря координации ведомства удалось своевременно получить необходимые разрешения и завершить работы в установленные сроки.

 

20
25
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
mustain
mustain
Вчера вы все возмущались застройкой ботанического сада, в котором никогда не были, а сегодня - акиматом, который чинил препятствия этой застройке.
03.10.2025, 13:07
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Застройщик не знал что акиматовские ждут, когда им на лапу положат.
03.10.2025, 11:21
Ed Word
Ed Word
Туууф, подумаешь отказали в согласовании подъездной дороги, ни для кого не секрет же что у нас чиновники любят чтобы к ним нашли "подъездную дорогу" с которой они будут согласны, ничего нового же. В принципе как и в статье, написанно что наказали, а не написали и не понятно как конкретно? Ведь это важно, если просто пожурили, то как бы вроде поняли и простили что чиновники ставят барьеры и принуждают к поиску "подъездной дороги", а если такое деяние серьезное, то и наказание должно быть серьезным, логично же? Хотя простите, забыл, они это делают без злого умысла на обогащение же, наверное такое бывает реально раз кто-то так говорит..? Жаль что по этой "подъезной дороге" и с таким ее пониманием мы далеко не уедем в светлое будущее, ну или ехать долго будеееем. Мир всем!
03.10.2025, 10:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?