В ТОО «МАЭК» заявили о готовности к отопительному сезону

Представители МАЭКа предоставили ответ на запрос о готовности предприятия к отопительному сезону. На его составление ушла неделя, передает Lada.kz .

Как сообщили в ТОО «МАЭК», на этот год был запланирован капитальный ремонт одного котлоагрегата и одного турбоагрегата на ТЭЦ-2 и энергоблока на ТЭС. Ремонтные работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком.

На ТЭС капитальный ремонт энергоблока выполнен в полном объёме. На ТЭЦ-2, согласно утвержденному графику, завершается ремонт котлоагрегата №13, также выполняется капитальный ремонт турбоагрегата №3.

Все запланированные мероприятия по подготовке электростанций к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов выполнены в полном объеме. ТОО «МАЭК» готово к предстоящему осенне-зимнему периоду. Электростанции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС находятся в работе и готовы к несению электрических и тепловых нагрузок в отопительный период, - говорится в ответе энергокомбината.

В рамках проекта «Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей города Актау» (заказчик – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области) работы по замене магистральных трубопроводов тепловых сетей завершены.

С 19 по 22 сентября совместно с ГКП «Каспий жылу, су арнасы» проведены гидравлические испытания на плотность магистральных трубопроводов тепловых сетей города и промышленной зоны. С 25 сентября магистральные трубопроводы тепловой сети ТОО «МАЭК» находятся в режиме циркуляции.

Температурный график на предстоящий отопительный сезон находится на стадии утверждения местным исполнительным органом.

Как сообщили в МАЭКе, с 26 сентября возобновлена подача горячей воды потребителям Актау по тепловым сетям передающей организации. Однако жители областного центра сообщают – вода из кранов горячей воды идет холодная, а у некоторых ее нет вовсе.