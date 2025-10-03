В Мангистау вынесли приговор подозреваемым в контрабанде нефти

Қазақ тіліне аудару

Участники преступной группы нанесли ущерб государству на один миллиард тенге. Суд приговорил их к реальным срокам заключения, передает Lada.kz .

Танкер «Meliana». Фото: fleetphoto.ru

Как указано в приговоре, организованная преступная группа из пятерых человек, в которую входили директора ТОО «Mangystau Oil Refining», ТОО «Batys Nefte Trade, ТОО «Standart Petroleum», начальник цеха по переработке углеводородного сырья ТОО «Mangystau Oil Refining», заведующий испытательной лаборатории ТОО «Mangystau Oil Refining», выдавала нефть за печное топливо и незаконно отправляла её через порт Актау в Азербайджан по поддельным документам, укланясь от уплаты налогов и пошлин.

Их предали суду по пункту 2 части 3 статьи 234 УК РК (Экономическая контрабанда, совершенная преступной группой) – три эпизода, и по части 2 статьи 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) – один эпизод.

В главном судебном разбирательстве подсудимые Рамазанов, Мелкумов, Кистаубаев, Райгородский и Кенжебеков вину не признали, отказались от дачи показаний. В ходе судебных прений подсудимые просили оправдать их, ссылаясь на свою непричастность к инкриминируемым деяниям, выразив несогласие с обвинением в участии в организованной преступной группе и совершении экономической контрабанды.

Суд огласил приговор 6 сентября. Каждый из подсудимых был признан виновным и получил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отметим, что в описательной части организатором ОПГ назван предприниматель Бурмистров, также в качестве привлеченного лица фигурирует Абдрахманов. Однако их фамилии в приговоре не прозвучали.

Также суд постановил взыскать с подсудимых в пользу государства сумму причиненного ущерба в размере 1,16 млрд тенге в пользу гражданского истца в лице ДГД Мангистауской области – 320 млн тенге, государственную пошлину в размере 3,2 млн тенге, за процессуальные издержки – 132 млн тенге.

В доход государства конфисковано судно-танкер «Meliana», нефтепродукты, недвижимое имущество компаний, в том числе нефтеперерабатывающий завод малой мощности, железнодорожные подъездные пути, эстакады.

К слову, в июле 2025 года прокуратура Актау провела анализ соблюдения законодательства при выплате заработной платы в ТОО «Mangystau Oil Refining». Как выяснилось, компания задолжала своим сотрудникам 197 миллионов тенге.