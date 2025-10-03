Работа для галочки: в Актау уборщиков улиц поймали на халтуре (видео)

Қазақ тіліне аудару

Житель Актау снял на видео, как уборщики делают фейковые фотоотчеты о проведенной очистке мусорных урн. В акимате сообщили, что вынесли подрядной организации предупреждение, а в случае повторного нарушения работников обещали уволить, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Из окна своей квартиры житель областного центра снял процесс очистки уличных урн на аллее Геологоразведчиков, расположенной в 12 микрорайоне.

На кадрах работник делает вид, что опустошает урну, а второй его фотографирует. Как только снимок сделан, первый убирает пустую руку.

Молодец, ничего не достает, руку засовывает для фотографии и пошел. Вот как мусор убирают, - говорит автор видео.

В Актауском городском акимате сообщили, что ролик был снят 27 сентября в ходе выполнения санитарно-уборочных работ в соответствии с ежедневным рабочим графиком. Попавшие на видео мужчины являются сотрудниками подрядной организации ТОО «Актау Сервис Құрылыс», обеспечивающей чистоту на территории областного центра.