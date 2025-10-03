Работа для галочки: в Актау уборщиков улиц поймали на халтуре (видео)

Житель Актау снял на видео, как уборщики делают фейковые фотоотчеты о проведенной очистке мусорных урн. В акимате сообщили, что вынесли подрядной организации предупреждение, а в случае повторного нарушения работников обещали уволить, передает Lada.kz.
Из окна своей квартиры житель областного центра снял процесс очистки уличных урн на аллее Геологоразведчиков, расположенной в 12 микрорайоне.
На кадрах работник делает вид, что опустошает урну, а второй его фотографирует. Как только снимок сделан, первый убирает пустую руку.
Молодец, ничего не достает, руку засовывает для фотографии и пошел. Вот как мусор убирают, - говорит автор видео.
В Актауском городском акимате сообщили, что ролик был снят 27 сентября в ходе выполнения санитарно-уборочных работ в соответствии с ежедневным рабочим графиком. Попавшие на видео мужчины являются сотрудниками подрядной организации ТОО «Актау Сервис Құрылыс», обеспечивающей чистоту на территории областного центра.
Компании было сделано предупреждение за ненадлежащее исполнение своих обязательств сотрудниками. В случае повторного выявления аналогичных фактов будет рассмотрен вопрос об их увольнении, - прокомментировали видеозапись в горакимате.
Комментарии1 комментарий(ев)