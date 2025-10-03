18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.10.2025, 18:21

Работа для галочки: в Актау уборщиков улиц поймали на халтуре (видео)

Общество 0 1 258 Ольга Максимова

Житель Актау снял на видео, как уборщики делают фейковые фотоотчеты о проведенной очистке мусорных урн. В акимате сообщили, что вынесли подрядной организации предупреждение, а в случае повторного нарушения работников обещали уволить, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Из окна своей квартиры житель областного центра снял процесс очистки уличных урн на аллее Геологоразведчиков, расположенной в 12 микрорайоне.

На кадрах работник делает вид, что опустошает урну, а второй его фотографирует. Как только снимок сделан, первый убирает пустую руку.

Молодец, ничего не достает, руку засовывает для фотографии и пошел. Вот как мусор убирают, - говорит автор видео.

В Актауском городском акимате сообщили, что ролик был снят 27 сентября в ходе выполнения санитарно-уборочных работ в соответствии с ежедневным рабочим графиком. Попавшие на видео мужчины являются сотрудниками подрядной организации ТОО «Актау Сервис Құрылыс», обеспечивающей чистоту на территории областного центра.

Компании было сделано предупреждение за ненадлежащее исполнение своих обязательств сотрудниками. В случае повторного выявления аналогичных фактов будет рассмотрен вопрос об их увольнении, - прокомментировали видеозапись в горакимате.

3
15
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Житель Актау снял на видео, как уборщики делают фейковые фотоотчеты"-----Как обычно: всё видят, фиксируют и жалуются только обычные люди! И только это как-то дисциплинирует тех, кто должен с ответственностью делать свою работу! Руководители отделов с акимата задницу не могут поднять, чтобы контролировать порядок в городе! Там в этом сквере целый день ездит спецтехника прямо по тротуарам, разгоняя людей, и никто, ни Департамент Дорожной Полиции (целый день проезжают мимо), ни Акимат (выглянув из окна), никто не видит этого!
03.10.2025, 16:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?