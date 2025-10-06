Жительнице Актау вернули деньги после осложнений от процедуры по увеличению губ

Қазақ тіліне аудару

Жительница Актау подала жалобу в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области после неудачной процедуры увеличения губ в салоне красоты. Женщина предупредила мастера о противопоказаниях, однако косметолог проигнорировал её слова, что привело к осложнениям. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.

Фото: istockphoto.com

Согласно информации ведомства от 6 октября, 31 июля текущего года жительница Актау обратилась в один из салонов красоты для процедуры увеличения губ филлерами. Перед началом она сообщила мастеру, что находится в периоде грудного вскармливания, что является противопоказанием. Несмотря на это, косметолог проигнорировала предупреждение и всё же сделала инъекции.

После процедуры у женщины начались осложнения: боль, пузырьки, общее ухудшение состояния. Пострадавшая направила обращение через платформу E-өтініш. После вмешательства специалистов департамента торговли и защиты прав потребителей ей была возвращена полная сумма в размере 80 тысяч тенге, - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве торговли и интеграции РК отметили, что данный случай показал важность повышения осведомлённости потребителей о возможных рисках и необходимости незамедлительно обращаться в уполномоченные органы при первых признаках нарушения их прав.

