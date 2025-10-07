18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.10.2025, 15:05

Жители Актау сообщают о дефиците жизненно важного лекарства в аптеках

Общество

В Актау пожаловались на отсутствие жизненно важного лекарственного препарата в аптеках. Как разъяснили в департаменте фармконтроля Мангистауской области, поставщики не могут договориться с производителем об оптовой цене, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: минздрав РК
Иллюстративное фото: минздрав РК

Житель областного центра Евгений Сахаров обратился в редакцию с жалобой на отсутствие препарата «Кордарон» в дозировке 200 мг (производство: Венгрия) в аптеках. По его словам, лекарство пропало с полок около трех месяцев назад и с тех пор ему приходится заказывать его через знакомых в Кыргызстане.

Это препарат для сердечников, страдающих всеми видами аритмии, особенно мерцательной, которая приводит к инфарктам, инсультам и смерти. Мне его прописали еще 10 лет назад как поддерживающее средство. С тех пор принимаю регулярно. Но три месяца назад «Кордарон» исчез с полок аптек. Более того, найти его не удавалось и в других регионах. Бывает, появляется, но по цене сильно завышенной – если раньше брал по 4 тысячи тенге, то теперь его «выбрасывают» по 13,5 тысяч тенге. Опять же, это случается редко, поэтому приходится просить знакомых в соседней стране, чтобы закупили и отправили лекарство, так как его нужно принимать постоянно. Полагаться на случай тут неразумно, - рассказал Евгений Сахаров.

Как прокомментировали в территориальном департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, поставками данного препарата занимается частный бизнес, так как лекарство не входит в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения.

Руководитель ведомства Нурсулу Мухамбетярова связалась с поставщиками и получила такой ответ:

«Мы ожидаем решения производителя о поставках на рынок Казахстана по новым сниженным ценам. Решения пока нет. Есть риск не подтверждения новой сниженной оптово-розничной цены, и в этом случае «Кордарон» больше не будет поставляться в республику Казахстан».

Комментарии

1 комментарий(ев)
alixah
alixah
Кардарон есть в аптеке 28 микр.возле Амана.
07.10.2025, 12:24
