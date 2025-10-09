После жалобы жителя Мангистау в 22 микрорайоне Актау установят автобусную остановку

Қазақ тіліне аудару

Житель Актау обратился в Телеграм-канал акимата Мангистауской области с вопросом о том, когда в 22 микрорайоне появится автобусная остановка. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций региона, передает Lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области

На обращение ответил представитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«В 2026 году в черте города планируется строительство 20 автобусных остановок и 20 парковочных карманов. Указанный микрорайон включен в этот план», — сообщили специалисты.

Телеграм-чат акимата области стал площадкой для прямого общения власти и жителей. Через него ежедневно поступают десятки вопросов — от благоустройства дворов до ремонта дорог.

По данным Центра общественных коммуникаций, на сегодняшний день в Телеграм-канале зарегистрировано 22 680 пользователей. Всего от жителей поступило 327 481 обращение, из которых 327 471 уже решены, отметила сотрудник ГККП «Центр общественных коммуникаций» Маулеш Лепесова.