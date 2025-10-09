18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
09.10.2025, 17:43

Жители Актау пожаловались на горячие батареи в квартирах в 25-градусную жару на улице

Общество 0 1 856 Наталья Вронская

Жители 12 дома в 7 микрорайоне Актау возмутились ранней подачей отопления. По их словам, батареи «раскалены до предела», несмотря на то, что на улице держится температура около +25 градусов. В акимате областного центра прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

«Зачем врубать на всю мощь? Зимой таких огненных батарей не бывает. В квартирах настоящая жара. Кто за это ответит?», — написал один из горожан в обращении в редакцию.

В пресс-службе акимата Актау пояснили, что отопление в 12 доме 7 микрорайона включили в рамках промывки систем.

«Это стандартная процедура проверки, чтобы убедиться, что системы работают исправно перед запуском отопительного сезона», — сообщили в ведомстве.

Между тем, уже завтра, 10 октября, начнётся поэтапное подключение жилых домов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Актау сохранится тёплая погода: днём около +23…+25 °С, ночью +10…+12 °С.

В прошлом году отопительный сезон в Актау стартовал позже обычного из-за затянувшейся реконструкции теплосетей. Тогда многие горожане жаловались на холод в квартирах. В этом году коммунальщики вместе с администрацией областного центра, по всей видимости, решили действовать на опережение - начать подачу тепла заранее, чтобы проверить системы и устранить возможные неполадки до наступления холодов.

Напомним, в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили график подключения отопления в квартирах жилых домов.

Комментарии

3 комментарий(ев)
cat
cat
" А виноват сам во всём: нехрен было срезать перемычку на батареях! " - ой, какие все умные! А если у меня на батареях нет вышеуказанных примочек и я деже не знаю, что такое - перемычка, нет на моих батареях таких. А ещё у меня на одну комнату сразу 2 батареи, потому, что угловая квартира, и обе раскаленные? И окна все настежь, а все равно дышать нечем, то - что, это по вашему нормально? Ну, ладно, сейчас осень и по ночам все равно будет прохладно, а вот весной, когда +25 днем и +18 ночью, какое объяснение тому, что батареи до 15 апреля жарят? И ведь из года в год одно и то же!
09.10.2025, 17:07
Andrew110
Andrew110
fox1167 помимо минимально необходимой температуры в жилом помещении, есть и максимально допустимая температура. Превышение максимальной температуры тоже не допустимо. Жара это нагрузка на здоровье, особенно для пожилых людей, людей с заболеваниями сердца и т.д. сквозняки от открытых окон не решение проблемы.
09.10.2025, 16:17
fox1167
fox1167
"В квартирах настоящая жара. Кто за это ответит?», — написал один из горожан в обращении в редакцию."-----Людям никогда не угодишь! Ну открой окно и радуйся! Нет! Будет скулить что ему жарко! Потом будет ныть что ему холодно! А виноват сам во всём: нехрен было срезать перемычку на батареях! Сейчас бы перекрыл шар-краны на батареях и всё тепло пошло бы по перемычке дальше!
09.10.2025, 13:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

