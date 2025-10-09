Жители Актау пожаловались на горячие батареи в квартирах в 25-градусную жару на улице

Қазақ тіліне аудару

Жители 12 дома в 7 микрорайоне Актау возмутились ранней подачей отопления. По их словам, батареи «раскалены до предела», несмотря на то, что на улице держится температура около +25 градусов. В акимате областного центра прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

«Зачем врубать на всю мощь? Зимой таких огненных батарей не бывает. В квартирах настоящая жара. Кто за это ответит?», — написал один из горожан в обращении в редакцию.

В пресс-службе акимата Актау пояснили, что отопление в 12 доме 7 микрорайона включили в рамках промывки систем.

«Это стандартная процедура проверки, чтобы убедиться, что системы работают исправно перед запуском отопительного сезона», — сообщили в ведомстве.

Между тем, уже завтра, 10 октября, начнётся поэтапное подключение жилых домов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Актау сохранится тёплая погода: днём около +23…+25 °С, ночью +10…+12 °С.

В прошлом году отопительный сезон в Актау стартовал позже обычного из-за затянувшейся реконструкции теплосетей. Тогда многие горожане жаловались на холод в квартирах. В этом году коммунальщики вместе с администрацией областного центра, по всей видимости, решили действовать на опережение - начать подачу тепла заранее, чтобы проверить системы и устранить возможные неполадки до наступления холодов.

Напомним, в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили график подключения отопления в квартирах жилых домов.