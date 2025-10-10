Полицейские Мангистау помогли туристам из Малайзии вернуть утерянный телефон

Қазақ тіліне аудару

Телефон выпал из кармана гостьи из Малайзии во время остановки в санитарной зоне. Потеряв надежду найти его самостоятельно, туристка обратились за помощью в полицию, передает Lada.kz .

Полицейский и девушка из Малайзии. Фото ДП МО

Иностранные туристы, прибывшие из Малайзии для посещения Бозжыры, во время остановки в санитарной зоне потеряли мобильный телефон. Самостоятельные поиски не увенчались успехом. Девушки доехали до ближайшего патруля и обратились с проблемой к полицейским. На помощь пришли дежурившие на трассе Жетыбай – Шетпе сотрудники роты патрульной полиции инспекторы Нуржан Магзамов и Мейрамбек Тезекбаев.

Стражи правопорядка прибыли в указанное место и приступили к поискам. Вскоре средство связи было найдено.

Гражданки Малайзии поблагодарили полицейских и продолжили свой путь.

