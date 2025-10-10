На холод в квартирах после установки теплового пункта жалуются жильцы дома в Актау

Қазақ тіліне аудару

Жители 8 микрорайона обратились с жалобой – после установки АТП (автоматизированные тепловые пункты) в их доме в квартирах стало холодно. Теперь они требуют власти демонтировать оборудование, передает Lada.kz .

Фото Актауского городского акимата

В прошлом году жителей областного центра обрадовали – для равномерного распределения тепла в некоторых домах установили АТП. Однако оборудование, призванное улучшить качество отопления, сделало только хуже, говорят жильцы.

Как рассказала жительница дома №7 в 8 микрорайоне Наталья Соколовская, АТП в их доме появилось в 2024 году. Весь холодный сезон жильцы мерзли в своих квартирах.

Я так понимаю, что оборудование поставлено, чтобы на нас экономить: после его появления мы ощутили, что температура подачи тепла ниже установленной нормы. Дети сидели в куртках. Нам пришлось купить обогреватели, которые «мотают» электричество. Получается, что за услугу отопления мы платим, а само тепло не получаем, - говорит Наталья Соколовская.

Утверждается, что оборудование в доме поставили без согласия жильцов. А вот для рассмотрения возможности его снятия чиновники заставили пройти бюрократический ад – общее собрание, сбор подписей, заявления во все инстанции. Жильцы собрали требуемый процент подписей под обращением, однако из городского отдела ЖКХ им пришел ответ, что демонтаж АТП не представляется возможным, а в случае несогласия людям рекомендовали обратиться в суд.

К слову, аналогичная ситуация наблюдается в доме №20 того же микрорайона. С появлением АТП жильцы ощутили недотоп. Если раньше нареканий на качество отопления не возникало, то в отопительный сезон 2024-2025 в квартирах было довольно прохладно.

В ГКП «Каспий жылу, су арансы» (КЖСА) сообщили, что АТП распределяет по ветке тепло автоматически – во время снижения температуры наружного воздуха температура подачи повышается, во время повышения – снижается.

Раньше в первых домах на ветке хорошо топилось, а в последние тепло не доходило. АТП поставили для равномерного распределения. Недогрев мог произойти из-за отсутствия наладки оборудования, - сообщили в КЖСА.

Жильцы дома№7 в 8 микрорайоне не согласны – зачем им такое оборудование, которое ухудшает их условия жизни? Они намерены добиваться качественной подачи тепла в свои квартиры.

Напомним, холод в квартирах после установки АТП жаловались и жители 12 микрорайона.