10.10.2025, 21:03

В КЖСА озвучили сумму долгов жителей Актау за комуслуги

Общество 0 2 034 Ольга Максимова

В сумме жители Актау задолжали за коммунальные услуги свыше миллиарда тенге. В предприятии грозят штрафными санкциями в случае несвоевременной оплаты, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Оплата за энергоресурсы, включая питьевую, техническую, горячую воду и тепловую энергию, производится в адрес ТОО «МАЭК». Услуги по водоснабжению, водоотведению и отоплению оплачиваются в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА).

Население должно ТОО «МАЭК» более 1,37 миллиарда тенге, бюджетные организации  почти 15 миллионов тенге, а юридические лица  свыше 244 миллионов тенге.

Задолженность перед КЖСА также высока: население должно более 305 миллионов тенге, котельные  свыше пяти миллионов тенге, абоненты, проживающие в районе сел Акшукур, Сайын Шапагатов – 16,6 миллиона тенге. Кроме того, бюджетные организации задолжали почти 48,4 миллиона тенге, а юридические лица  193,4 миллиона тенге.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» напомнили: оплату необходимо производить ежемесячно до 25-го числа.

В случае несвоевременного внесения платежей поставщики коммунальных услуг имеют право ограничить их предоставление, начислить штрафные санкции, а также инициировать принудительное взыскание задолженности в установленном порядке, - говорится в распространенном сообщении.

Обратиться по вопросам оплаты можно в офис по адресу: Актау, 10-й микрорайон, здание №1, 2-й этаж. Номера телефонов для справок: +7 (7292) 56-26-03, 56-26-15, 56-26-25, 56-26-31.

Оплату можно произвести через кассы РКЦ, а также с помощью мобильных приложений АО «Казпочта», Halyk Bank и Kaspi Bank.

3
15
2
