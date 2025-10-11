Разведочная скважина на участке «Сай Утес» оказалась сухой

Қазақ тіліне аудару

Крупнейшая китайская нефтегазовая и нефтехимическая корпорация Sinopec завершила бурение поисковой скважины С-1 на участке «Сай Утес» в Мангистауской области. По итогам работ было установлено, что скважина не содержит промышленных залежей углеводородов – она оказалась сухой. Об этом сообщает информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана Energy Monitor, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта kz.all.biz

Как сообщается, лицензия на недропользование участка «Сай Утес» была получена Sinopec в результате аукциона, состоявшегося в 2022 году.

Тогда компания предложила за него 1,3 миллиарда тенге, значительно превысив стартовую цену, установленную на уровне 36 миллионов тенге.

Глубина разведочной скважины С-1 составила 5800 метров. Затраты на бурение превысили 10 миллионов долларов США. Несмотря на значительную глубину, буровые работы были завершены в рекордные сроки – всего за 3-4 месяца. В результате выяснилось, что скважина оказалась сухой.

Согласно рабочей программе, в 2026-2027 годах Sinopec планирует приступить к бурению второй поисковой скважины – С-2.

Напомним, о начале бурения скважины стало известно в июле текущего года.