Жильцы ЖК в Актау требуют открыть проход к школе

Жильцы ЖК «Берекелі» в 29А микрорйоне жалуются, что им обещали обеспечить проход к школе, который отделен высоким забором от частного сектора, однако этого так и не произошло. На текущий момент детям приходится добираться до места учебы через грязь и лужи, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По словам жильцов, при покупке квартир застройщик обещал открыть проход, ведущий к школе, однако после заселения этого не случилось. Теперь детям приходится добираться до школы по бездорожью – через грязь, лужи и слякоть. Некоторые вынуждены класть доски и перелезать через забор, рискуя порвать одежду или получить травму.

Когда покупали квартиры, всем сказали, что сделают проход между домами №72 и №74. Теперь застройщик утверждает, что не может этого сделать, потому что за забором частный сектор, - рассказывают люди.

Из-за сложившейся ситуации многим родителям приходится вызывать такси, чтобы отвезти детей в школу. Люди просят власти вмешаться в ситуацию, ведь целых два дома оказались фактически «отрезаны» от инфраструктуры.

Зачем застраивать всё вплотную, обещать проход, а в итоге оставить людей в заточении?, - возмущаются жильцы ЖК.

Редакция Lada.kz направила запрос застройщику, а также в городской акимат.

Ранее родители учеников школы №10 в 11 микрорайоне обратились с жалобой на неудобства, вызванные закрытием двух из трёх входов в учебное заведение. Из-за сложившейся ситуации некоторые воспитанники объекта образования вынуждены после учебы перелазить через ограждение, чтобы сократить путь домой. В Актауском городском отделе образования в ответ на это сообщили, что пошли на такие меры для обеспечения безопасности детей.