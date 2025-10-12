18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.10.2025, 11:24

В Актау предприниматель требует 94 миллиона тенге за участок у моря, возвращённый государству

Общество 0 8 993 Наталья Вронская

В суде № 2 Актау рассматривается гражданское дело о возмещении убытков, причинённых в результате вынесения незаконного постановления о предоставлении земельного участка на побережье Каспийского моря, передаётLada.kz.

фото архив Lada.kz
фото архив Lada.kz

По данным представителя истца, мужчина приобрёл землю у известного в области предпринимателя, бывшего депутата Мангистауского областного маслихата. Новый владелец намеревался построить на участке туристический объект и уже понёс значительные расходы на освоение территории. Однако позже участок был возвращён государству — суд признал договор купли-продажи недействительным.

Незаконность первоначального постановления акима уже подтверждена судебным решением. По словам представителя истца, при выделении участка были допущены грубые нарушения земельного законодательства.


«Акимат предоставил земельный участок в обход тендера — якобы для расширения уже существующего объекта, на который, как выяснилось, не был выдан акт ввода в эксплуатацию. Мы также не исключаем возможный сговор между должностными лицами акимата и первоначальным получателем земли», — сообщил юрист-консультант Абай Казтуганов.

Как рассказал юрист истца, история началась в 2021 году, когда предприниматель обратился в акимат с запросом о выделении земли на берегу Каспия для строительства туристического объекта. В отделе архитектуры ему сообщили, что свободных участков нет, и тогда он начал искать подходящее место самостоятельно. Так он вышел на бывшего владельца участка, который продал ему 12 земельных наделов по четыре сотки каждый. Покупатель был уверен, что приобрёл территорию на первой береговой линии.

Однако, начав освоение земли, он обнаружил, что между его участком и морем расположены другие частные владения. Когда истец потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, бывший хозяин предложил ему другие наделы — те самые, которые, как позже выяснилось, были получены им незаконно.

По словам представителя истца, ещё до сделки, весной 2021 года, бывший депутат оформил эти земли якобы для «расширения» своего участка. Однако на деле он изменил их целевое назначение под строительство базы отдыха, а вскоре разделил территорию на 64 отдельных участка для последующей продажи.

Сумма иска о возмещении убытков составляет 94 миллиона тенге. Ответчиками в суде выступают акимат города и бывший владелец земельного участка.

Мы обратились в городской акимат, однако там сообщили, что не будут комментировать спорную ситуацию до вынесения решения суда.

34
49
10
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?