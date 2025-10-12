В Актау предприниматель требует 94 миллиона тенге за участок у моря, возвращённый государству

Қазақ тіліне аудару

В суде № 2 Актау рассматривается гражданское дело о возмещении убытков, причинённых в результате вынесения незаконного постановления о предоставлении земельного участка на побережье Каспийского моря, передаёт Lada.kz.

фото архив Lada.kz

По данным представителя истца, мужчина приобрёл землю у известного в области предпринимателя, бывшего депутата Мангистауского областного маслихата. Новый владелец намеревался построить на участке туристический объект и уже понёс значительные расходы на освоение территории. Однако позже участок был возвращён государству — суд признал договор купли-продажи недействительным.

Незаконность первоначального постановления акима уже подтверждена судебным решением. По словам представителя истца, при выделении участка были допущены грубые нарушения земельного законодательства.



«Акимат предоставил земельный участок в обход тендера — якобы для расширения уже существующего объекта, на который, как выяснилось, не был выдан акт ввода в эксплуатацию. Мы также не исключаем возможный сговор между должностными лицами акимата и первоначальным получателем земли», — сообщил юрист-консультант Абай Казтуганов.

Как рассказал юрист истца, история началась в 2021 году, когда предприниматель обратился в акимат с запросом о выделении земли на берегу Каспия для строительства туристического объекта. В отделе архитектуры ему сообщили, что свободных участков нет, и тогда он начал искать подходящее место самостоятельно. Так он вышел на бывшего владельца участка, который продал ему 12 земельных наделов по четыре сотки каждый. Покупатель был уверен, что приобрёл территорию на первой береговой линии.

Однако, начав освоение земли, он обнаружил, что между его участком и морем расположены другие частные владения. Когда истец потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, бывший хозяин предложил ему другие наделы — те самые, которые, как позже выяснилось, были получены им незаконно.

По словам представителя истца, ещё до сделки, весной 2021 года, бывший депутат оформил эти земли якобы для «расширения» своего участка. Однако на деле он изменил их целевое назначение под строительство базы отдыха, а вскоре разделил территорию на 64 отдельных участка для последующей продажи.

Сумма иска о возмещении убытков составляет 94 миллиона тенге. Ответчиками в суде выступают акимат города и бывший владелец земельного участка.

Мы обратились в городской акимат, однако там сообщили, что не будут комментировать спорную ситуацию до вынесения решения суда.