В Актау осудили работников “Caspi Bitum” за кражу арматуры с предприятия

В Актау суд вынес приговор двум бывшим рабочим завода «Caspi Bitum», обвинённым в серии краж металлических деталей с предприятия. В течение нескольких месяцев мужчины вывозили с территории завода запорную арматуру и фитинги, чтобы затем сдать их в пункт приёма металлолома, передает Lada.kz.

фото с сайта caspibitum.kz

По данным материалов дела, преступления совершались с января по июль текущего года. Работая в ночные смены, обвиняемые по предварительному сговору тайно выносили детали из складского помещения. Металл перевозили на служебном автомобиле «Нива», а затем продавали через посредников — водителей грузовиков и приёмщиков вторсырья. Общий ущерб предприятию составил более 440 тысяч тенге.

Когда хищения вскрылись, администрация завода обратилась в полицию. В ходе расследования подсудимые признали вину, полностью возместили причинённый ущерб и раскаялись. Представитель предприятия сообщил суду, что претензий к ним не имеет.

Суд квалифицировал действия подсудимых по статье 188 части 3 пункту 3 Уголовного кодекса — «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение».

С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил каждому наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Также осуждённым предписано ежегодно отрабатывать по 100 часов общественных работ, не менять место жительства и работы без уведомления, воздерживаться от посещения увеселительных заведений и выплатить по 78 640 тенге в Фонд компенсации потерпевшим.

Решение суда вступило в законную силу.