Мужчины из Актау вошли в ТОП по уровню тестостерона в Казахстане

Лаборатория КДЛ ОЛИМП провела анализ уровня тестостерона у мужчин в разных регионах Казахстана и составила рейтинг «самых брутальных» областей страны. Актау вошел в пятёрку лидеров, показав один из самых высоких уровней мужского гормона - 4,88 нг/мл, сообщает Lada.kz .

Фото: pexels.com

Лидером рейтинга стала Кызылорда, где средний уровень тестостерона составил 5,45 нг/мл. Далее следуют Костанай (5,07), Актобе (4,89), Астана (4,89) и Актау (4,88).

Эти регионы существенно опережают средний показатель по стране, который составляет 4,57 нг/мл. Наименьшее значение уровня тестостерона зафиксировано в Таразе - 3,54 нг/мл, что заметно ниже республиканской нормы.

Уровень тестостерона - важный маркер мужского здоровья. Повышенный уровень тестостерона может быть связан как с физиологическими особенностями, так и с образом жизни, включая физическую активность, питание и стресс. Регулярные тренировки, сбалансированный рацион, полноценный сон и отказ от вредных привычек способствуют поддержанию гормонального баланса. Напротив, хронический стресс, малоподвижный образ жизни и дефицит сна могут привести к снижению уровня тестостерона даже в молодом возрасте. Именно поэтому так важно не только следить за показателями, но и формировать осознанное отношение к своему здоровью, - пояснил генеральный директор КДЛ ОЛИМП Ерлан Сулейменов.

Всего только за сентябрь исследования на тестостерон прошли более 8600 мужчин.

Из статистики мы исключили тех, кто по тем или иным причинам получает тестостерон. Речь идет не только о спортсменах: сюда входят и мужчины, проходящие гормонозаместительную терапию из-за низкого уровня собственного тестостерона. У таких людей показатели могут выходить за обычные пределы и искажать общую картину, - говорит Ерлан Сулейменов.

Также стоит отметить значительные колебания уровня тестостерона между регионами. Такой разброс требует отдельного внимания и, возможно, дальнейшего изучения причин этих различий.