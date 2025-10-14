18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.10.2025, 09:04

Как изменилась за месяц стоимость жилья в Актау?

Общество

В Бюро статистики предоставили данные об активности на рынке жилья, а также об изменении цен за квадратный метр, передает Lada.kz

В сентябре 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в Казахстане составило 41 313, из них 8 661 - по индивидуальным домам и 32 652 - по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с августом 2025 года (41 380) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,2%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (8 859 - 21,4%) и Астана (8 644 - 20,9%), а также Карагандинская область (3 029 - 7,3%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 306 сделок (0,7%).

В Мангистауской области за июль совершено 1863 сделки по купле-продаже жилья, из них 1383 - по многоквартирным жилым домам и 480 - ИЖС. Наибольшую ликвидность в регионе показали двухкомнатные квартиры – по ним заключено 560 сделок. «Однушки» покупали и продавали 389 раз, «трешки» - 309 раз. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 102, 21 и 2 сделки соответственно.

По сравнению с августом количество сделок в регионе возросло на 7,9%. Однако к сентябрю прошлого года уровень активности на рынке недвижимости снизился на 9,9%. 
Согласно данным статистики, в Актау за квадрат в новостройке просят 445 933 тенге, вторичное жилье дешевле - 342 500 тенге. Аренда квадратного метра зафиксирована на уровне 3683 тенге.

Если сравнивать цены на жилье в Актау во втором и третьем квартале, то данные такие: первичка показала рост на 2,7, вторичка - на 0,7%, аренда - 7,8%. 
По Казахстану за год (сентябрь 2025 года к сентябрю 2024-го) цены продажи нового жилья повысились на 12,8%, перепродажи квартир вторичного рынка - на 10,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 9,9%. В Актау – на 7,6%, 1,3% и 8,6% соотвественно.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
На фото моя школа. Выпуск 1985 года
14.10.2025, 08:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

