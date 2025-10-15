Ошиблись дверью: в Актау потребитель добилась возврата средств за товар

Қазақ тіліне аудару

Жительница Актау решила обновить входную дверь. Однако продавец привез и установил ей совсем не ту, которую она выбрала. Получив отказ на обмен или возврат, недовольная женщина обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: pexels.com

О жалобе, поступившей в октябре этого года, рассказал руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области Рауан Мухаев.

Жительница Актау приобрела входную дверь стоимостью 140 тысяч тенге, однако после установки выяснилось, что ей доставили не тот товар, который она выбирала в магазине. Продавец отказался менять дверь или возвращать деньги, сославшись на то, что после монтажа возврат невозможен.

Не согласившись с таким решением, женщина обратилась за помощью в департамент. После проверки и вмешательства специалистов ведомства продавец вернул полную стоимость двери, тем самым были восстановлены нарушенные права покупательницы.

Напомним, в сентябре жительница Мунайлинского района «вытрясла» с ресторана предоплату за той.