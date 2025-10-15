Автоматизированная система взвешивания автомобилей появилась на двух трассах Мангистау

На трассе Актау – Куйылыс введена в эксплуатацию автоматизированная система взвешивания транспортных средств. Дополнительная станция на одной из дорог региона заработает до конца текущего года. Новые комплексы призваны сохранить качество дорожного покрытия и повысить безопасность движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.
Современная станция позволяет в автоматическом режиме измерять вес и габаритные параметры отечественных и иностранных грузовых автомобилей, выявлять нарушения и предотвращать разрушение дорожного полотна.
Станция начала работу в начале октября. Ранее вес грузовиков измеряли вручную на мобильных пунктах транспортного контроля, теперь процесс полностью автоматизирован. Устройство фиксирует превышение допустимого веса и передает данные в единую базу. При выявлении перегруза владельцу автомобиля назначается штраф. Если штраф оплачивается в течение семи дней, предоставляется скидка в 50%. По истечении этого срока применяются меры воздействия. По итогам девяти месяцев 2025 года проверено более 3,5 тысяч грузовиков, сумма наложенных штрафов превысила 110 миллионов тенге, - рассказал начальник отдела транспортной инспекции Мангистауской области Улагат Нургожаев.
Для грузовых автомобилей установлены допустимые нормы веса:
Превышение этих норм влечёт административную ответственность.
Отмечается, что аналогичная автоматизированная станция установлена и на трассе Актау – Форт-Шевченко. Её запуск запланирован до конца года.
Внедрение автоматизированных систем контроля позволит повысить эффективность эксплуатации дорог, снизить износ покрытия и улучшить качество дорожной инфраструктуры региона.
Комментарии0 комментарий(ев)