Автоматизированная система взвешивания автомобилей появилась на двух трассах Мангистау

Қазақ тіліне аудару

На трассе Актау – Куйылыс введена в эксплуатацию автоматизированная система взвешивания транспортных средств. Дополнительная станция на одной из дорог региона заработает до конца текущего года. Новые комплексы призваны сохранить качество дорожного покрытия и повысить безопасность движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Современная станция позволяет в автоматическом режиме измерять вес и габаритные параметры отечественных и иностранных грузовых автомобилей, выявлять нарушения и предотвращать разрушение дорожного полотна.

Станция начала работу в начале октября. Ранее вес грузовиков измеряли вручную на мобильных пунктах транспортного контроля, теперь процесс полностью автоматизирован. Устройство фиксирует превышение допустимого веса и передает данные в единую базу. При выявлении перегруза владельцу автомобиля назначается штраф. Если штраф оплачивается в течение семи дней, предоставляется скидка в 50%. По истечении этого срока применяются меры воздействия. По итогам девяти месяцев 2025 года проверено более 3,5 тысяч грузовиков, сумма наложенных штрафов превысила 110 миллионов тенге, - рассказал начальник отдела транспортной инспекции Мангистауской области Улагат Нургожаев.

Для грузовых автомобилей установлены допустимые нормы веса:

трёхосные – до 25 тонн;

четырёхосные – до 32 тонн;

пятиосные – до 40 тонн;

с пятью и более осями – до 44 тонн.

Превышение этих норм влечёт административную ответственность.

Отмечается, что аналогичная автоматизированная станция установлена и на трассе Актау – Форт-Шевченко. Её запуск запланирован до конца года.

Внедрение автоматизированных систем контроля позволит повысить эффективность эксплуатации дорог, снизить износ покрытия и улучшить качество дорожной инфраструктуры региона.