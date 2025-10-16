18+
15.10.2025, 20:07

Мангистау снова стал одним из самых популярных направлений среди туристов

Общество 0 640 Алия Шарипова

Бюро национальной статистики РК провело выборочное обследование въездных посетителей в январе и июле 2025 года. Как было установлено, туристы проводят в Казахстане в среднем пять дней. Одно из самых популярных направлений – Мангистауская область, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Как сообщают в бюро, в опросе приняли участие 24 тысячи иностранцев. Из них 73,1% прибыли в Казахстан в личных целях, остальные 26,9% – по деловым. Более половины прибывших туристов в возрасте от 25 до 44 лет.

Самое большое количество посетителей зарегистрировано в Астане, Алматы и Мангистауской области. Курортные зоны посетили 32,5% от всех прибывших туристов. Наибольшим спросом пользовались Алматинский горный кластер и Мангистауский регион, - сообщили в ведомстве.

Для прибытия (убытия) в Казахстан туристы в основном использовали железнодорожный транспорт (33,3%), авиационный (26,6%) и международные автобусные маршруты (22,7%).

По местам размещения: они останавливались преимущественно бесплатно у родственников или знакомых (48,3%), также размещались в гостиницах (25,7%) и в арендуемом жилье – квартирах и домах (21,4%).

Общие расходы въездных туристов составили 4,6 млрд тенге. Основными статьями расходов стали транспортные затраты при въезде и выезде из страны – 2,3 млрд тенге, на проживание в местах размещения – 554,5 млн тенге, а также питание в ресторанах и кафе – 439 млн тенге, - сообщили в бюро.

Уточняется, что обследование проводилось в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автостанциях и автомобильных пунктах пропуска в момент выезда туристов из Казахстана. В обследовании участвовали люди из 71 страны, наибольшее количество посетителей было из России, Узбекистана и Кыргызстана.

Напомним, в июне текущего года сообщалось, что область вошла в ТОП-6 регионов страны по туристической посещаемости. Среди зарубежных путешественников граждане России, Китая, Ирана, Италии, Азербайджана, Великобритании, Бельгии, Турции, Узбекистана и США. По прогнозам властей, к 2029 году общий туристический поток в регион увеличится вдвое.

