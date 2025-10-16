18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
16.10.2025, 09:39

Вандала вычислили по горячим следам в Актау

Общество 0 3 150 Сергей Кораблев

По данным городской администрации, полицейские установили личность гражданина, повредившего общественное имущество в сквере Победы в 7 микрорайоне, сообщает Lada.kz.

Фото городского акимата
Фото городского акимата

Инцидент стал известен 15 октября 2025 года после публикации в социальных сетях фотографий сломанных бетонных лавочек и мусорных урн. Сотрудники отдела общественной безопасности управления полиции города оперативно провели розыскные мероприятия и нашли нарушителя.

Как сообщили в полиции, к акту вандализма причастен местный житель. В отношении него составлены административные протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство) и 147 (Ущерб общественному порядку) КоАП РК.

Материалы дела направлены в суд.

В акимате города напомнили жителям, что общественные места - общее достояние, и призвали бережно относиться к городскому имуществу.

Акты вандализма в сквере Победы происходят уже не первый год, и это первый случай, когда полиции удалось задержать нарушителя.

Комментарии

5 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Народ требует зрелищ. На площади судить надо, в понедельник, желательно в 10 часов утра, чтобы все на работе были.
16.10.2025, 07:03
fox1167
fox1167
"это первый случай, когда полиции удалось задержать нарушителя."------Пальцем погрозят, родителей оштрафуют на 39 тыщ и всё! Вот если бы наложили штраф 500 тысяч и обоих родителей привлекли к уборке улиц на 20 суток, может тогда у этого животного проснулась бы совесть?! И другие задумаются!
16.10.2025, 06:35
Jack
Jack
Ну наконецто хоть когото нашли! Молодцы. Наказать самым строгим образом, публично и показательно, чтобы угомонилось это стадо баранов..
16.10.2025, 05:09
дорожник
дорожник
Имя героя в студию. И фото желательно
16.10.2025, 05:07
Галина63
Галина63
Интересно возраст этого шалуна какой? И что сподвигло его на такой вандализм?
16.10.2025, 04:43
