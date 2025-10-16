Вандала вычислили по горячим следам в Актау

Қазақ тіліне аудару

По данным городской администрации, полицейские установили личность гражданина, повредившего общественное имущество в сквере Победы в 7 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото городского акимата

Инцидент стал известен 15 октября 2025 года после публикации в социальных сетях фотографий сломанных бетонных лавочек и мусорных урн. Сотрудники отдела общественной безопасности управления полиции города оперативно провели розыскные мероприятия и нашли нарушителя.

Как сообщили в полиции, к акту вандализма причастен местный житель. В отношении него составлены административные протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство) и 147 (Ущерб общественному порядку) КоАП РК.

Материалы дела направлены в суд.

В акимате города напомнили жителям, что общественные места - общее достояние, и призвали бережно относиться к городскому имуществу.

Акты вандализма в сквере Победы происходят уже не первый год, и это первый случай, когда полиции удалось задержать нарушителя.