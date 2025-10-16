В Актау требуются доноры с отрицательным резус-фактором

Қазақ тіліне аудару

Областной Центр крови сообщил о продолжающемся приёме доноров в Актау. Особенно востребованы доноры с отрицательным резус-фактором, передает Lada.kz .

Как сообщили в Центре крови, запасы регулярно пополняются, однако потребность в отдельных группах крови остается высокой, особенно в крови с отрицательным резус-фактором.

Мы всегда рады каждому донору, ведь даже одна донация может спасти жизнь нескольким людям, - отметили специалисты центра.

Донором может стать каждый здоровый человек старше 18 лет, весом не менее 50 кг, не имеющий противопоказаний.

Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр и лабораторное обследование.

Важно, чтобы донор чувствовал себя хорошо, выспался, позавтракал легкой кашей на воде (без масла и молока) и не принимал антибиотики или вакцину в течение последних 14 дней.

Прием крови осуществляется в будние дни с 8:00 до 13:00 часов.

Регулярное донорство - это не только вклад в спасение человеческих жизней, но и польза для самого донора: процедура способствует обновлению крови, а бесплатное обследование помогает контролировать состояние здоровья.