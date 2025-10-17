18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.10.2025, 19:40

Формат конкурса красоты «Мисс Актау-2025» возмутил жителей Актау

Общество 0 2 263 Сергей Кораблев

Местные жители выразили недовольство тем, что в этом году национальный конкурс красоты впервые прошел на платной основе. Комментарий предоставили в городском отделе культуры и спорта, сообщает Lada.kz.

Фото организаторов конкурса красоты
Фото организаторов конкурса красоты

По словам горожан, раньше мероприятия были открытыми и бесплатными, а теперь платный вход для зрителей. Стоимость билетов составила 5000 тенге, что, как отметили многие, не всем по карману.

Помимо этого, помещение для проведения конкурса не было предоставлено акиматом.

Ноль поддержки, даже зал не выделили. Почему так?, - недоумевали жители.

Организаторы конкурса пояснили, что финансовой поддержки от акимата не получили и вынуждены были искать спонсоров и покрывать расходы своими силами.

Акимат нас не поддерживает, все делаем сами, - сообщили организаторы.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в городской акимат, где сообщили, что не имеют законных оснований финансировать частные коммерческие мероприятия.

Согласно законодательству РК, акимат реализует государственные и социально-культурные программы, направленные на развитие региона. Финансирование частных проектов, не входящих в утверждённые госпрограммы, законом не предусмотрено, - отметили в ведомстве.

Чиновники уточнили, что обращение по проведению конкурса красоты в 2025 году от организаторов не поступало.

В случае официального обращения власти готовы рассмотреть возможность оказания помощи в рамках действующего законодательства.

Напомним, победительницей «Мисс Актау-2025» стала 18-летняя Инкар Ислам.

6
11
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь