Формат конкурса красоты «Мисс Актау-2025» возмутил жителей Актау

Местные жители выразили недовольство тем, что в этом году национальный конкурс красоты впервые прошел на платной основе. Комментарий предоставили в городском отделе культуры и спорта, сообщает Lada.kz .

Фото организаторов конкурса красоты

По словам горожан, раньше мероприятия были открытыми и бесплатными, а теперь платный вход для зрителей. Стоимость билетов составила 5000 тенге, что, как отметили многие, не всем по карману.

Помимо этого, помещение для проведения конкурса не было предоставлено акиматом.

Ноль поддержки, даже зал не выделили. Почему так?, - недоумевали жители.

Организаторы конкурса пояснили, что финансовой поддержки от акимата не получили и вынуждены были искать спонсоров и покрывать расходы своими силами.

Акимат нас не поддерживает, все делаем сами, - сообщили организаторы.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в городской акимат, где сообщили, что не имеют законных оснований финансировать частные коммерческие мероприятия.

Согласно законодательству РК, акимат реализует государственные и социально-культурные программы, направленные на развитие региона. Финансирование частных проектов, не входящих в утверждённые госпрограммы, законом не предусмотрено, - отметили в ведомстве.

Чиновники уточнили, что обращение по проведению конкурса красоты в 2025 году от организаторов не поступало.

В случае официального обращения власти готовы рассмотреть возможность оказания помощи в рамках действующего законодательства.

Напомним, победительницей «Мисс Актау-2025» стала 18-летняя Инкар Ислам.