Вас беспокоит аппарат акима – жителей Мангистау призвали к бдительности

В Актау мошенники втираются в доверие к жителям от имени руководителя аппарата акима Мангистауской области. Чиновник просит людей не терять бдительность, чтобы не попасться на удочку злоумышленников, передает Lada.kz.
Неизвестный, представляясь руководителем аппарата акима Мангистауской области Маликом Абдыкадировым, пишет сообщения в мессенджере Whatsapp. Об этом рассказала жительница Актау.
«Он написал моей маме, благо, у меня был в руках ее телефон. Представился, пишет, что насчет работы. Мне повезло, что я знаю Малика Абдыкадирова лично, поэтому сразу с ним связалась. Естественно, никому он такое не писал. Вот так другому мошенники напишут, и человек поверит. Неизвестно, что они хотели, но явно ничего хорошего», - сообщила женщина.
Малик Абдыкадиров призвал жителей региона к бдительности и призвал игнорировать такие сообщения.
«Не вступайте с ними в переписку, а лучше сразу заблокируйте. Это мошенники, такого рода сообщения я не отправляю. Данный номер также на меня не зарегистрирован», - сообщил Малик Абдыкадиров.
Это не первый случай, когда мошенники действуют под прикрытием имени чиновника. Так, в прошлом году актаусцы получали сообщения от имени градоначальника Улугбека Тналиева, а также акима Мунайлинского района Ержана Кумискалиева.
