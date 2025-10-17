Вас беспокоит аппарат акима – жителей Мангистау призвали к бдительности

Қазақ тіліне аудару

В Актау мошенники втираются в доверие к жителям от имени руководителя аппарата акима Мангистауской области. Чиновник просит людей не терять бдительность, чтобы не попасться на удочку злоумышленников, передает Lada.kz .

Малик Абдыкадиров

Неизвестный, представляясь руководителем аппарата акима Мангистауской области Маликом Абдыкадировым, пишет сообщения в мессенджере Whatsapp. Об этом рассказала жительница Актау.

«Он написал моей маме, благо, у меня был в руках ее телефон. Представился, пишет, что насчет работы. Мне повезло, что я знаю Малика Абдыкадирова лично, поэтому сразу с ним связалась. Естественно, никому он такое не писал. Вот так другому мошенники напишут, и человек поверит. Неизвестно, что они хотели, но явно ничего хорошего», - сообщила женщина.

Малик Абдыкадиров призвал жителей региона к бдительности и призвал игнорировать такие сообщения.

«Не вступайте с ними в переписку, а лучше сразу заблокируйте. Это мошенники, такого рода сообщения я не отправляю. Данный номер также на меня не зарегистрирован», - сообщил Малик Абдыкадиров.

Это не первый случай, когда мошенники действуют под прикрытием имени чиновника. Так, в прошлом году актаусцы получали сообщения от имени градоначальника Улугбека Тналиева, а также акима Мунайлинского района Ержана Кумискалиева.